Mieter weist Vorwürfe nach Gasexplosion in Hernals zurück

Die Gasexplosion verursachte große Schäden - © APA (MA 68 LICHTBILDSTELLE)

Nach der Gasexplosion in Wien-Hernals, bei der ein Hausverwalter getötet und drei Menschen schwer verletzt worden sind, wehrt sich der beschuldigte Wohnungsmieter. Entgegen der Darstellung der Polizei, die von einem Vorsatzdelikt des 55-Jährigen, der delogiert werden sollte, ausgeht, will er nur versucht haben, in Eigenregie ein Gasleck abzudichten.