Mieter nach tödlicher Explosion in Wien-Hernals in U-Haft

Ermittler stellten Manipulationen an der Gasleitung fest - © APA

Nach der tödlichen Explosion in einem Wohnhaus in Wien-Hernals haben Ermittler Manipulationen an der Gasleitung festgestellt. Im Zusammenhang mit den widersprüchlichen Angaben eines 55-jährigen Mieters und mit der bevorstehenden Delogierung des Mannes hätten sich die Indizien gegen den Festgenommenen erhärtet, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Sonntag. Deshalb sei U-Haft verhängt worden.