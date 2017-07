Mieter bedrohte Vermieter in der Obersteiermark mit Axt

53-Jähriger wehrte sich gegen Festnahme - © APA (Symbolbild)

Ein gekündigter Wohnungsmieter in der Obersteiermark ist am Wochenende ausgerastet und mit einer Axt auf seinen Vermieter losgegangen. Der 53-Jährige bedrohte auch einen Nachbarn und die einschreitenden Beamten. Er wehrte sich gegen seine Festnahme, wurde aber überwältigt und in die Justizanstalt Leoben gebracht, teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit.