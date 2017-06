Microsoft stellte neue Spielkonsole Xbox One X vor

XBox-Chef Phil Spencer bei der Vorstellung des neuen Spielgeräts. - © AFP

Der US-Technologiekonzern Microsoft hat am Sonntag seine neue Spielkonsole Xbox One X vorgestellt. Das Unternehmen preist das Gerät als “leistungsstärkste Konsole der Welt” an und will damit der PlayStation 4 von Marktführer Sony den Rang abjagen.