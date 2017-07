Mick Jagger veröffentlichte zwei politisch gemeinte Songs

“Die Songs sind das Ergebnis von Angst und der Unbegreiflichkeit der sich ändernden politischen Situation”, zitierte die Plattenfirma ihren Star. Auf die Frage, wie er das aktuelle politische Klima beschreiben würde, sagte Jagger laut Mitteilung: “Wir haben offensichtlich viele Probleme. Bin ich politisch optimistisch? Nein.”

“England Lost” erklärte der Brite so: “Vordergründig geht es um ein verlorenes Fußballspiel der englischen Mannschaft, aber als ich den Titel schrieb, wusste ich, dass es um viel mehr gehen würde. Und zwar um das Gefühl, dass wir uns in einem schwierigen Moment unserer Geschichte befinden. Es geht um die Unbegreiflichkeit, an diesen Punkt gelangt zu sein und die gefühlte Unsicherheit.”

Über “Gotta Get A Grip” sagte Mick Jagger: “Ich denke, die Botschaft ist, dass du trotz all der Dinge, die gerade geschehen, dein Leben weiterleben und du selbst sein musst.”

