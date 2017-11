Michelle Garcia – in den Fußstapfen von Rihanna

Feldkirch - Die Sängerin aus Feldkirch veröffentlicht am Freitag ihren Song "You Should Know". W&W sprach mit der 20-Jährigen über ihren ersten Release.

Michelle Altagracia Garcia Ender lautet der klingende Name der charismatischen Sängerin, deren Wurzeln in der Dominikanischen Republik liegen. Musik spielte immer schon ein große Rolle im Leben der hübschen Monfortstädterin, 2014 steuerte sie ihre Stimme bereits für Matteo Santo & DJ Em zu ihrem Song „Wild For The Night“ bei. Am Freitag veröffentlicht sie nun ihr Solo-Debüt.

„Dass ich mit Rihanna verglichen werde, höre ich nicht zum ersten Mal. Mich stört der Vergleich auch nicht, ihre Musik hat schon eine tragende Rolle in meinem Leben gespielt. So war z.B. das erste Cover, das meine Mutter von mir zu hören bekam, Rihannas Song ‚Unfaithfull‘“, erzählt Michelle. „You Should Know“ wurde vom Hohenems Rapper Samt in seinem Studio produziert und abgemischt, für das Mastering zeichnet Little Konzett verantwortlich. Michelle wollte von Anfang an eigene Songs produzieren, die englischen und spanischen Lyrics stammen aus der Feder der selbstbewussten Musikerin. Inhaltlich übt sie Kritik an vorschnellem Urteil und Oberflächlichkeit.

„Für mich war klar, dass ich mit Michelle etwas machen musste. Ihre Stimme, ihre Musik und ihr Auftreten sind einzigartig – so etwas hat es in Vorarlberg noch nicht gegeben“, zeigt sich der Jung-Producer überzeugt. Auch das Video, produziert von Matteo Santo und Merdan Koc, kann sich mehr als sehen lassen, entstand es doch in den Räumlichkeiten des Feldkircher Monforthauses. Eine passende Bühne für den ersten Auftritt von Michelle Garcia.