Michel Houellebecq erhielt Österreichisches Ehrenzeichen

Gefeiert und umstritten: Schriftsteller Michel Houellbecq - © APA (AFP/Archiv)

Michel Houellebecq, Enfant terrible der französischen Literatur, ist seit Freitagabend Träger des Österreichischen Ehrenzeichens für Wissenschaft und Kunst und damit auch in die Kurien für Wissenschaft und Kunst aufgenommen: Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) überreichte dem Autor in der Pariser Botschaft die höchste Ehrung der Republik für Verdienste in diesen Bereichen.