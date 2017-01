Michel Haller ist neuer Vorstandsvorsitzender der Hypo Vorarlberg

Michel Haller (45) bringt in seine neue Funktion als Vorstandsvorsitzender langjährige Erfahrung aus dem Bankbereich ein: Der gebürtige Bregenzerwälder hat seine berufliche Karriere 1995 bei der Hypo Vorarlberg gestartet, zuerst im Kommerzkundenbereich und später als Leiter der Gruppe Asset Management. Parallel war Haller zwei Jahre lang Geschäftsführer der Hypo-Kapitalanlage Ges.m.b.H in Wien.

Zwischen 2002 und 2011 war er Vorstand der Sparkasse Bregenz, bevor er im Mai 2012 in den Vorstand der Hypo Vorarlberg eintrat. In seiner neuen Funktion ist er unter anderem zuständig für die Bereiche Kredit- und Risikomanagement, Recht, Compliance, Personal und Kommunikation sowie IT.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in der neuen Vorstandsbesetzung. Gemeinsam werden wir die Ausrichtung der Hypo Vorarlberg als Beraterbank konsequent weiterführen“, erklärt Michel Haller. „Trotz aller Herausforderungen, egal ob wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Art, macht unsere starke Positionierung im Markt die neue Aufgabe für mich attraktiv“, sieht er seiner neuen Herausforderung entgegen.

Neuer Firmenkundenvorstand

Auch Dr. Wilfried Amann (53) als neues Vorstandsmitglied verfügt über umfangreiche Bankerfahrung. Er begann seine berufliche Laufbahn parallel zum Studium bei der Raiffeisenbank Walgau-Großwalsertal. Nach verschiedenen Positionen im Unternehmen wechselte er als Assistenzprofessor an die Hochschule Liechtenstein und betreute dort verschiedene Forschungsprojekte.

2010 kehrte er als Vorstand für Private Banking bei der Raiffeisenbank im Rheintal in die Praxis zurück. Bei der Hypo Vorarlberg wird Wilfried Amann künftig vor allem für den Vertrieb Firmenkunden, Treasury, Rechnungswesen und die Tochtergesellschaften zuständig sein.

Dr. Johannes Hefel (59) gehört dem Vorstand der Hypo Vorarlberg seit 1997 an. In sein Ressort fallen u.a. Vertrieb Privatkunden, Private Banking / Wealth Management, Asset Management, Logistik sowie Marketing.

Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Jodok Simma ist überzeugt, dass der Vorstand in seiner neuen Konstellation die Bank weiterhin erfolgreich führen wird: „Der Aufsichtsrat hat mit der Bestellung von Michel Haller sowie Wilfried Amann eine sehr gute Entscheidung getroffen. Neben jahrelanger Bankerfahrung verfügen beide über spezifisches Know-how in ihren Fachgebieten und passen zur Philosophie des Unternehmens,“ so Simma abschließend.

