Michael Moore will Trump in Broadway-Show aufs Korn nehmen

Mit einer Ein-Mann-Broadwayshow will US-Filmemacher Michael Moore den Aufstieg von Donald Trump zum Präsidenten auf die große Bühne bringen. “Um einen Präsidenten abzusetzen, braucht es eine Broadway-Nummer”, teilte das Belasco Theatre in New York am Montag mit. Eine Vorpremiere des Stücks mit dem Titel “The Terms of my Surrender” ist für 28. Juli geplant.