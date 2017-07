Michael Kreishl dreht Glattauers “Wunderübung”

“Für mich hat Glattauer etwas mit Udo Jürgens gemeinsam: Er unterhält, hat aber auch Tiefgang”, sagte Kreihsl, der als Schauspieler zuletzt prägnante Kurzauftritte in “Wilde Maus” und “Die Migrantigen” absolviert hat, am Mittwochabend bei einem Settermin im Gespräch mit der APA. “Er ist in der Lage, unglaublich gute Settings zu etablieren und Sehnsuchtsräume aufzumachen. In seinen Grundsituationen und seinen Figuren kann sich praktisch jeder wiederfinden.”

Von der Inszenierung der Uraufführung kennt er die psychologischen und dramaturgischen Kurven, die das zwischen Komödie und Zimmerschlacht angesiedelte Stück nimmt, bestens: “Glattauer beherrscht die Bögen perfekt. Eigentlich müsste die FIS ihn engagieren – zum Slalom-Stecken.”

Auf den emotionalen Zick-Zack-Kurs geschickt werden Aglaia Szyszkowitz und Devid Striesow. Sie spielen vor der Kamera von Wolfgang Thaler das gut situierte Ehepaar Joana und Valentin, das bei einem Paartherapeuten einen Weg aus der Ehekrise sucht. “Ich habe da gar keine persönlichen Erfahrungen. Für mich ist das eine genauso fremde Rolle wie jede andere. Ich schaue darauf wie auf eine Versuchsanordnung”, erklärte Striesow.

Ganz anders Szyszkowitz: “Ich kenne das alles gut – Gesprächstherapie, Paartherapie und Analyse. Ich komme aus einer Therapeutenfamilie. Und ich habe es oft erlebt, dass eine Therapie wirklich hilft.” Erwin Steinhauer, der in der “Wunderübung” den Therapeuten spielt, ergänzte: “Ich komme dagegen aus einer Zeit, in der man sich lustig gemacht hat über Leute, die eine Therapie ‘nötig’ hatten.” Der von ihm Dargestellte muss angesichts des sich lustvoll in gegenseitigen Verletzungen und eigenen Verletztheiten verstrickenden streitbaren Paares sein ganzes Können ausspielen. “Ich musste mir diese Techniken mühsam mit Sekundärliteratur aneignen”, so Steinhauer.

Alle drei Schauspieler haben bereits Arbeitserfahrung mit Kreihsl. Steinhauer drehte mit ihm die Krimikomödie “Der Täter”, “den Pilotfilm zu einer ORF-Serie, die anschließend gleich wieder eingestellt wurde”. Die gebürtige Grazerin Szyszkowitz hat nicht nur mehrere Filme mit ihm gemacht, sondern stand auch in seiner “Wunderübung”-Inszenierung auf der Bühne. Der Deutsche Striesow war auch bei Kreihsls bisher letzter Filmarbeit, dem Episodenfilm “Liebe möglicherweise” (soeben als DVD herausgekommen), mit dabei.

“Das Besondere bei Michael Kreihsl ist, dass er beim Drehen alle Möglichkeiten auslotet. Man macht also die Einstellungen in vielen verschiedenen Wiederholungen und allen Varianten”, berichtete Striesow von den Dreharbeiten. “Das wird von ihm am Schneidetisch dann nochmals ganz neu komponiert. Es wird also auf jeden Fall eine Überraschung sein, wie der Film am Ende aussehen wird.”

Er setze ganz auf ein Real-Time-Kammerspiel und nicht auf eine künstliche Ausweitung der Perspektive für den Film, versicherte Kreihsl, der auch selbst das Drehbuch geschrieben hat. “Es muss eine emotionale Hochschaubahnfahrt werden. Da brauche ich dazwischen keine Totale aus dem Riesenrad. Man muss aber die Dringlichkeit spüren. Und man muss alle Figuren gleich gern haben. Dann wird’s spannend.” Gedreht wird bis 29. Juli. Die Produktion der Allegro-Film soll Ende Jänner 2018 in die Kinos kommen.

