Michael Gogl gibt an der Seite von Contador Tour-Debüt

Der 23-Jährige freut sich auf die schwierige Mission - © APA (AFP)

Radprofi Michael Gogl feiert sein Debüt bei der Tour de France. Der Oberösterreicher ist am Freitag als einer der Helfer von Mitfavorit Alberto Contador im Trek-Team für die Frankreich-Rundfahrt nominiert worden. Nicht zum Zug kam hingegen Matthias Brändle. Der Ex-Stundenweltrekordler aus Vorarlberg hatte sich vor allem für das Auftaktzeitfahren am 1. Juli in Düsseldorf viel ausgerechnet.