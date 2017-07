Mexiko zog als Gruppensieger ins Gold-Cup-Viertelfinale ein

Mexiko gewann mit 2:0 gegen Curacao - © AFP

Mexikos Fußball-Nationalteam hat durch den 2:0-Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Curacao am Sonntag das Viertelfinale beim Gold-Cup erreicht. Ebenfalls haben Jamaika und El Salvador aus der Gruppe C das Viertelfinale beim Kontinentalwettbewerb der FIFA-Konföderation CONCACAF erreicht. Den Führungstreffer beim Spiel im US-Bundesstaat Texas erzielte Angel Sepulveda. Edson Alvarez erhöhte in der Nachspielzeit auf 2:0.