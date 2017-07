Der Siegestreffer fiel bereits in der vierten Minute - © APA (AFP)

Mexikos Fußball-Nationalmannschaft hat beim Gold Cup in den USA das Halbfinale erreicht. Der Titelverteidiger gewann sein Viertelfinale in Phoenix am Donnerstag gegen Honduras mit 1:0 (1:0). Mittelfeldspieler Rodolfo Pizarro erzielte den entscheidenden Treffer bereits in der vierten Spielminute. Im Halbfinale wartet am Sonntag im kalifornischen Pasadena Jamaika.