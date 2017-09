Mexiko löste WM-Ticket für Russland 2018

Lozano mit dem Goldtor für Mexiko - © APA (AFP)

Mexiko nimmt auch an der Fußball-WM 2018 in Russland teil. “El Tri” löste am Freitag im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt mit einem 1:0-Sieg gegen Panama schon drei Runden vor Abschluss der nord- und mittelamerikanischen Qualifikation das WM-Ticket. Das Siegestor erzielte der kurz zuvor eingewechselte Hirving Lozano von PSV Eindhoven in der 53. Minute per Kopf.