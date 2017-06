Meusburger und Schuler für EYOF nominiert

Dieses Jahr nominierte der ÖOC 12 Athleten/innen und nicht nur 4 weibliche und 4 männliche wie vor 2 Jahren in Tiflis. Das Österreichischen Olympischen Comité (ÖOC) hat die offiziellen Nominierung bekanntgegeben. In Klammer sind die Platzierungen in der bereinigten U17-Europarangliste angeführt, die zur Erstellung des EYOF-Qualifkationsrankings herangezogen wurde (1 Person pro Land pro Bewerb, Jg. 2001/2002, ohne Russland):

Anna-Sophie Meusburger vom im Wald läuft’s ist mit Jahrgang 2002 die Jahrgangsjüngere: 3000m (U17-ERL: Rang 14)

vom im Wald läuft’s ist mit Jahrgang 2002 die Jahrgangsjüngere: 3000m (U17-ERL: Rang 14) Chiara Schuler, TS Hörbranz (Jahrgang 2001) 100m Hürden (U17-ERL: 13.) Chiara verbesserte nochmals mit der Hürdenleistung die VLV Bestleistung. Zudem wird Chiara noch die 4x100m Staffel antreten. Mit ihrer Weite beim Speerwurf wäre Chiara auch für das Trainingslager in London nominiert.

Neben dem mit Spannung erwarteten Stabhochsprung-Duell zwischen Oliver Latzelsberger und Daniel Bertschler gab es einige persönliche Bestleistungen. Leider konnte Daniel seine Leistung nicht ganz abrufen und es reichte nicht für die Eyof.