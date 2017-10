Meusburger feiert Neubau mit Tag der offenen tür

Aktuell beschäftigt die Meusburger Gruppe insgesamt 1.450 Mitarbeitende - © VLK

Wolfurt – Mit einem Tag der offenen Tür hat das Familienunternehmen Meusburger am Samstag am Stammsitz in Wolfurt gemeinsam mit der Bevölkerung die Fertigstellung der neuen Produktions- und Lagerhalle gefeiert.