Metzler kehrt in die Hofsteighalle zurück

Ein starker Gegner ist am kommenden Sonntag in der Hofsteighalle zu Gast. Der Achte VC Wolfurt trifft auf den Vierten aus Amstetten.

Sollten die Gäste in voller Besetzung antreten (mit dem Ex-Wolfurt Matthias Metzler) sind die Amstettner schwer zu schlagender Gegner. Aber gerade die guten jungen Nachwuchsspieler wie Metzler werden immer häufiger in der ersten Mannschaft in der ersten Bundesliga eingesetzt. Nur darum rangieren die Gäste „nur“ auf dem vierten Platz der Tabelle.