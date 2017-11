Metropolitan Museum widmet David Hockney große Retrospektive

Das New Yorker Metropolitan Museum of Art widmet der fast 60 Jahre langen Karriere des britischen Malers David Hockney eine große Retrospektive. Hockney sei "einer der größten lebenden Künstler", sagte Sheena Wagstaff, Met-Vorsitzende für moderne und zeitgenössische Kunst. Die fünf Jahrtausende abdeckende Sammlung des Met ermögliche es, ihn im Kontext anderer großer Künstler zu sehen.

Besonders bekannt ist Hockney für helle, farbdurchflutete Bilder von Schwimmbecken in Kalifornien. Seine Werke beschrieb er selbst einmal als “Geschichte der Bilder, also des menschlichen Repertoires künstlerischer Leistungen seit Menschen erstmals eine Linie auf eine Fläche malten, um zu beschreiben, was sie in der Welt sahen”.