Metro-Hauptversammlung gibt grünes Licht für Aufspaltung

Metro-Chef Koch warb für Aufteilung

Der Handelsriese Metro darf mit der Zustimmung seiner Aktionäre in einen Lebensmittel- und einen Elektronikhändler aufgespalten werden. Die Anteilseigner des Konzerns stimmten bei der Hauptversammlung am Montag in Düsseldorf für die geplante Aufteilung. 99,95 Prozent des anwesenden Kapitals sprachen sich für die Pläne von Metro-Chef Olaf Koch aus, teilte der Konzern mit.