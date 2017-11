Metaller-Verhandlungen: Ab Dienstag Warnstreiks in Vorarlberg

Nachdem die Lohnverhandlungen der Metaller gescheitert sind, trafen sich die Vorarlberger Betriebsräte am Dienstagnachmittag. Ab kommendem Dienstag sind Warnstreiks möglich.

Die Arbeitnehmervertreter kündigten bereits vergangene Woche “klare Protestmaßnahmen” in den Betrieben und der Öffentlichkeit an. Die Arbeitgeber hatten zuletzt ein Lohn- und Gehaltsplus von 2,5 Prozent angeboten, die Gewerkschaften waren mit einer Forderung nach einem Plus von 4 Prozent in die Verhandlungen gegangen.