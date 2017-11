Annäherung in fünfter Verhandlungsrunde für Metaller-KV

Die Sozialpartner der Metalltechnischen Industrie sind sich in den ersten drei Stunden der fünften Verhandlungsrunde für einen Kollektivvertrag 2018 etwas näher gekommen, eine Einigung ist aber noch in weiter Ferne. Aus Verhandlungskreisen hieß es, die Arbeitgeber hätten die Forderung nach einer europäischen Inflationsrate als Verhandlungsbasis aufgegeben.

Nach einer Stärkung bei Paprikahenderl geht es für die Sozialpartner nun in der Wirtschaftskammer weiter mit dem Feilschen für den KV 2018. Sollte es in der Nacht zu keiner Einigung kommen, drohen Warnstreiks in den nächsten Tagen.