Metaller-KV: Löhne und Gehälter steigen um 3 %

Die 130.000 Beschäftigten der Metalltechnischen Industrie bekommen für die nächsten zwölf Monate drei Prozent mehr Lohn und Gehalt.

Trotz Einigung herrschte auch nach mehr als 50 Verhandlungsstunden angespannte Stimmung zwischen den Sozialpartnern. Fachverbandsobmann Christian Knill beklagte den rauen Ton der Gewerkschaften, diese wiederum konterten: “Wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück”, so GPA-Chefverhandler Karl Dürtscher nach Ende der 6. Verhandlungsrunde am Donnerstagabend.