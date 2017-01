Metall statt (Bleistift-)Mine

Werkzeuge, die tagtäglich in Maschinen und Fertigungsanlagen im Einsatz sind, nutzen sich ab. Das ist unvermeidbar! Damit die Produktion eines Fertigungsbetriebs wie Blum verlässlich läuft und Komponenten in gleichbleibend hoher Qualität entstehen, muss viel getan werden. Die Abteilung „Werkzeuginstandhaltung“ kümmert sich genau darum, auch beim Beschlägehersteller Blum im Werk 4 in Bregenz. „Bei meiner täglichen Arbeit in der Instandhaltung überlegen wir uns, wie wir Maschinen und Werkzeuge schneller machen oder neue Werkstoffe einsetzen können“, beschreibt Urban Kölbl eine weitere spannende Facette seiner Arbeit bei Blum. Er leitet heute als Abteilungsmeister einen Bereich der Werkzeuginstandhaltung beim Höchster Beschlägehersteller.

Berufsidee einfach gekippt

Mit seiner Berufswahl hat Urban seinen Vater anfänglich echt überrascht. Weil er als Jugendlicher mit Vorliebe zeichnete – seine Superman-Zeichnungen beeindruckten damals Freunde und Familie – sah ihn sein Vater in einem grafischen Beruf. „Nach dem Schnuppern im Metallbereich bei Blum war klar: Ich mache eine Lehre bei Blum!“, beschreibt der junge Abteilungsmeister seinen beruflichen Werdegang. „Wir entdecken bei unserer Arbeit jeden Tag etwas Neues. Die Herausforderungen, die ein Job in einem technischen Hightech-Betrieb wie Blum mit sich bringt, machen den Arbeitsalltag so spannend“, erklärt er und man merkt genau: Metall statt Mine war damals die richtige Entscheidung für Urban!

Einfachere Entscheidung

Nicht immer ist der Fall so klar wie bei Urban. Die Auswahl an Berufen ist groß, die Wahl fällt vielen schwer. Wer sich ein Bild von Blum machen will, ist herzlich eingeladen zum Lehrlings-Infotag im Werk 3 in Höchst am 28. Jänner von 9–12 Uhr. Dort gibt es Informationen zum Unternehmen und zu den Berufen sowie die Gelegenheit zum Austausch mit Lehrlingen und Ausbildnern.

Blum kennenlernen beim …

(Werk 3)

