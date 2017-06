Met mit Ausstellung im neuen Format - © APA (AFP/GETTY)

Ausschließlich per Handy-Fotos hat das New Yorker Metropolitan Museum zwölf Künstler ein halbes Jahr lang kommunizieren lassen und zeigt das Ergebnis nun als Ausstellung. “Talking Pictures: Camera-Phone Conversations Between Artists” soll von Dienstag an bis zum 17. Dezember in dem Museum in Manhattan direkt am Central Park zu sehen sein.