Messi bleibt der Wahl fern - © APA (AFP)

Lionel Messi und seine Teamkameraden vom FC Barcelona werden nicht an der Gala zur Kür des FIFA-Weltfußballers am Montag in Zürich teilnehmen. Damit verdichten sich die bereits vorher schon deutlichen Anzeichen, dass Cristiano Ronaldo am Abend zum vierten Mal die Trophäe des Weltverbands erhalten wird.