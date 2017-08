Messi führte Barcelona zu zweitem Liga-Saisonsieg

Der Argentinier, der in der Vorwoche zum Ligaauftakt drei Mal Aluminium getroffen hatte, musste auch am Samstag erst ein Negativerlebnis verdauen: Bei seinem Elfmeter in der 41. Minute scheiterte Messi an Alaves-Goalie Fernando Pacheco.

In der zweiten Hälfte jubelte der erfolgsverwöhnte Stürmer aber wie gewohnt: Beim 1:0 fälschte Alaves-Verteidiger Alexis Ruano den Schuss entscheidend ab (55.). Danach zeigte der fünffache Weltfußballer sein Können und knallte den Ball mit einem wuchtigen Schuss ins untere Eck (66.). Einen möglichen Hattrick vereitelte wenig später die Latte. Bei Alaves kam in der Schlussphase noch Enzo Fernandez, der Sohn von Zinedine Zidane, zu seinem Ligadebüt.

(APA)