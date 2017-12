"Messi Christmas" für Barcelona, doch Erfolg hat viele Väter

Den Titel des Weltfußballers hatte Lionel Messi seinem Gegenpart Cristiano Ronaldo überlassen müssen, auf dem Rasen ist es im jüngsten "Clasico" am Samstag zur Revanche gekommen.

In seiner vierten Saison für Barcelona scheint Ter Stegen besser als jemals zuvor zu sein. Egal ob Ronaldo, Gareth Bale oder Sergio Ramos – Ter Stegen vereitelte gleich mehrere hochkarätige Chancen der Real-Stars und blieb in dieser Saison bereits das 15. Mal ohne Gegentreffer.

Ronaldo erst bei vier Toren

Der überzeugte Katalane Gerard Pique ist in Madrid alles andere als beliebt. Die vielen Pfiffe beantwortete der Verteidiger des FC Barcelona mit einer überragenden Vorstellung, Ronaldo machte gegen ihn keinen Stich. Ohnehin läuft es für den Portugiesen in dieser Saison noch nicht rund: Erst vier Saisontore stehen bei ihm zu Buche, während Messi mit 15 Treffern die entsprechend Liste anführt. “Messi Christmas” war am Sonntag in den Zeitungen zu lesen.