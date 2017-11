Messestand wegen "Folter-Ausstattung" geschlossen

Amnesty International hat auf einer großen französischen Sicherheitsmesse nach eigenen Angaben "illegale Folter-Ausstattung" entdeckt. Die Messe Milipol schloss daraufhin den Stand eines chinesischen Anbieters, wie die Leiterin Muriel Kafantaris am Donnerstag bestätigte. Sie könne den Namen des Ausstellers nicht nennen. Es habe sich aber um ein Privatunternehmen gehandelt.

Amnesty hatte mitgeteilt, auf der Messe unter anderem Elektroschock-Westen, mit Spitzen versehene Schlagstöcke und schwere Fußeisen im Angebot gefunden zu haben. An dem nun geschlossenen Stand waren nach Angaben der Organisation “Folter-Geräte” ausgestellt – andere Unternehmen hätten so etwas in Katalogen angeboten, diese aber nun entfernt oder die fraglichen Seiten herausgerissen.