Messerstecher nach Bluttat in Wien weiter auf der Flucht

Die Polizei fahndet nach dem Mann - © APA (Gindl)

Nach den tödlichen Messerstichen in Wien-Ottakring in der Nacht auf vergangenen Samstag ist der mutmaßliche Täter am Montag weiter auf der Flucht gewesen. Laut Polizeisprecher Thomas Keiblinger gab es zu ihm zunächst “keine Hinweise”. Bei der Auseinandersetzung starb der 37-jährige Besitzer eines Cafes in der Ottakringer Straße, nachdem er der Begleiterin des Täters ein Kompliment gemacht hatte.