Messerattacke in Wiener U-Bahnstation

Die Polizei fahndet nach dem Angreifer - © APA (Webpic)

Ein unbekannter Täter hat am Montag gegen 11.00 Uhr einen 49-Jährigen in der U6-Station Am Schöpfwerk in Wien-Meidling mit einem Messer attackiert und verletzt. Wenige Minuten zuvor waren die beiden Männer außerhalb der U-Bahn-Station aufeinandergetroffen, sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger am Dienstag.