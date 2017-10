Messerattacke in Wien – Mordermittlungen gegen vier Täter

Der Vorfall ereignete sich in Wien-Ottakring - © APA

Nachdem in der Nacht auf Sonntag in Wien-Ottakring ein 21-Jähriger durch Messerstiche getötet und ein 31-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden ist, sind alle vier Verdächtigen in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert worden. Gegen die Männer wird wegen Mordes ermittelt, sagte Polizeisprecher Harald Sörös am Montag. Ein 22-Jähriger ist geständig, die Messerattacke durchgeführt zu haben.