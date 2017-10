Messerattacke in München – Wahrscheinlich Verfolgungswahn

Verdächtiger machte widersprüchliche Angaben - © APA (dpa)

Einen Tag nach den Messerattacken auf Passanten in München vom Samstag haben sich die Hinweise auf eine psychische Erkrankung des 33 Jahre alten Verdächtigen verdichtet. In seiner Vernehmung habe der Mann widersprüchliche Angaben gemacht, sagte der Leiter der Münchner Mordkommission, Josef Wimmer, am Sonntag.