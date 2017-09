Messerattacke in deutscher Klosterschule

Der schwer verletzte 14-Jährige kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Die Polizei sprach von lebensgefährlichen Verletzungen. Der mutmaßliche Täter sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Entscheidung des Richters werde noch im Laufe des Vormittags erwartet, teilte die Polizei in Nordhausen mit.

Der Gymnasiast soll am Montag auf einen Mitschüler eingestochen haben. Zu den Hintergründen der Tat in der Schule in Roßleben (Kyffhäuserkreis) seien noch keine Angaben möglich, hieß es von der Polizei.

(APA/dpa)