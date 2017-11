Messerattacke auf Mann in Tiroler Wohnung: Frau in U-Haft

Nach der Messerattacke auf einen 48-Jährigen in der Nacht auf Mittwoch in einer Wohnung in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) ist über dessen tatverdächtige 49-jährige Lebensgefährtin die Untersuchungshaft verhängt worden. Dies sagte LKA-Leiter Walter Pupp der APA am Donnerstag. Die Frau schwieg bis dato bei den Einvernahmen, so der Ermittler. Bei dem 48-Jährigen besteht keine Lebensgefahr.

Die Frau soll ihm laut eigenen Angaben mit einem Küchenmesser in den Bauch gestochen und mit dem Umbringen gedroht haben. Der 48-Jährige wurde im Krankenhaus Kufstein operiert, innere Organe waren laut Pupp nicht betroffen.

Das Landeskriminalamt nahm Ermittlungen wegen Mordversuchs auf. Es dürfte sich um einen Beziehungsstreit gehandelt haben. Weitere Personen waren laut LKA nicht involviert.

Die 49-Jährige war noch in der Nacht auf Mittwoch festgenommen worden. Der Verletzte hatte zuvor laut Medienberichten nach der Attacke noch einen Bekannten angerufen, der schließlich die Polizei alarmierte.