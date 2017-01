Messerangriff auf Fluherstraße vor Gericht

Am Landesgericht Feldkirch mussten sich gestern zwei Männer wegen eines handfesten Streites verantworten. Ein 34-Jähriger griff einen 41-jährigen Bekannten nach einem Streitgespräch im August auf der Fluherstraße an. Beide waren gemeinsam mit dem Auto dorthin gefahren, um zu reden. Doch offensichtlich geriet man wegen irgendetwas in Streit. Der eine sagt, wegen Beleidigungen und politischer Debatten die Türkei betreffend. Der andere Türke sagt, sein Bekannter habe ihn plötzlich nach „Stoff“ gefragt und unvermittelt ein Taschenmesser gezückt.

Zeugin rief Polizei

Eine 27-jährige Friseurin, die den Vorfall beobachtet hatte, forderte den Jüngeren auf, sein Messer weg zu werfen, was er auch tat. Danach schlug der von dem Messer leicht Verletzte grob auf den anderen ein und schrie immer wieder: „Ich bringe Dich um!“. Passiert ist zum Glück nicht viel, nur oberflächliche Verletzungen. Die Strafe für den Messerangreifer – fünf Monate Gefängnis plus zehn Monate auf Bewährung . Der Ältere muss 1200 Euro Strafe bezahlen, zudem wurden zwei Monate bedingt ausgesprochen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.