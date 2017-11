Messehallen, die aus der Reihe tanzen

Als 170 Meter langen, 70 Meter breiten und 17 Meter hohen schwarzen Monolith haben Marte.Marte die Hallen neun bis zwölf der Messe Dornbirn gestaltet. Erschlossen durch rote Schlünde, die die Besucher förmlich in ihr Inneres saugen.

Der dezentrale Standort der Messe Dornbirn war lange nicht unumstritten. Als Ausdruck des Bekenntnisses zu diesem wurde 2012 beim Architekturbüro Dietrich/Untertrifaller ein Masterplan in Auftrag gegeben, der der Marke Messe Dornbirn ein unverwechselbares Gesicht verpassen sollte. Indem nach ihren Vorstellungen neu zu bauende Hallen viel mehr als schlichte Hüllen sein sollen, in denen die zu präsentierenden Waren die Diven sind. Sondern über Wettbewerbe erstklassige Architekturen, am besten von Vorarlberger Architekten ermittelt werden, die wie die Teile einer edlen Kette aneinandergereiht werden. Jeweils verbunden durch kleinere und niedrigere Foyers. Um auf diese Weise als erfreulichen Nebeneffekt ein Spiegelbild der heimischen Architekturlandschaft abzugeben, wie die bereits von Leopold, Oskar Leo und Johannes Kaufmann, Cukrowicz Nachbaur Architekten und Raimund Rainer gebauten Beispiele demonstrieren.

Auf dessen mit schwarz beschichtetem Wellblech überzogener Hülle stehen ganz oben in XXL-Format die Zahlen 9 und 11, die in ihrer technoiden Anmutung ebenfalls reizvoll aus der Reihe tanzen. Genauso wie die Eingänge zu den Hallen. Der, der zwischen den großen Hallen in die kleinere Zehnerhalle führt, kommt ganz in Karminrot – der Farbe der Dornbirner Messe – als riesige, leicht verzogene Ellipse daher. Ihre nach innen gezogene Trichterform ist ebenfalls mit – hier rotem – Wellblech verkleidet, die sich den Rundungen anschmiegt, was im Kontext mit der klaren Rasterung der Fassade reizvolle visuelle Effekte ergibt.