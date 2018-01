Messe "my cake": Gewinne jetzt zwei Workshop-Tickets!

Am 3. und 4. Februar wird die Friedrichshafener Messe zur süßen Versuchung, denn bei der "my cake" - der internationalen Messe für Tortendesign & kreatives Backen - gibt es alles, was das Herz von Hobbybäckern & Naschkatzen höherschlagen lässt. Als Sahnehäubchen obendrauf, verlost VOL.AT 1 x 2 Tickets für den Workshop "Faschings-Cupcakes".

Die “my cake” ist DAS Event, auf das kreative Köpfe in der Region gewartet haben! Hier sind Tortenenthusiasten und Erste-Sahne-Kreateure am richtigen Ort. Das Angebot der Aussteller reicht dabei von Blütendekor über Bücher bis hin zum Backzubehör. Was auch immer zur Gestaltung von ausgefallenen Kuchen, Cakepops und Co. benötigt wird, ist auf der “my cake” zu finden.

Dazu gibt es jede Menge Tipps von Szene-Profis, wie zum Beispiel Betty von Betty‘s Sugar Dreams. Die Star-Tortendesignerin aus der Sat1-Show „Das große Backen“ wird nicht nur während der Live-Show ihr Können präsentieren, sondern ihr Expertenwissen auch an ihrem eigenen Messestand weitergeben.

Workshop: Faschings-Cupcakes Aber natürlich macht das Selbstgestalten am meisten Freude – und deshalb werden auf der Messe auch jede Menge Workshops angeboten. Mit etwas Glück, kannst du zwei Tickets für einen davon ergattern. Der dreistündige Workshop mit dem Thema “Faschings-Cupcakes” findet am 4. Februar von 9.45 bis 12.45 Uhr statt. Unter der fachkundigen Anleitung von Nicola Keysselitz werden einfach & schnell lustige Faschingsgesichter auf leckere Cupcakes gezaubert. Das Modellieren mit Fondant und der Einsatz von zwei verschiedenen Zuckermassen sowie das einfache Malen auf Fondant wird gezeigt. Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Workshopleiterin Nicola Keysselitz