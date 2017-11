Mesnerin verklagt katholische Pfarre

Ordensschwester führt Arbeitsprozess gegen früheren Arbeitgeber, weil sie nicht zur Sozialversicherung angemeldet worden sei.

Ein ungewöhnliches Gerichtsverfahren hat ges­tern in Feldkirch begonnen. Klägerin in dem von Richterin Feyza Karagüzel geführten Arbeitsprozess am Landesgericht ist eine katholische Ordensschwester. Beklagte Partei ist eine katholische Pfarre aus dem Bezirk Bregenz. Die Klos­terschwester war für die Pfarre jahrelang tätig, vor allem als Mesnerin in der Kirche. Nun hat die Messdienerin am Arbeitsgericht ihren ehemaligen Arbeitgeber verklagt. Die Klägerin sorgt sich um ihre Pension. Aus ihrer Sicht sind die Zuständigen der Pfarre mitverantwortlich für ihre kleine Rente. Denn sie sei vom Arbeitgeber bei der Vorarl­berger Gebietskrankenkasse gar nicht angemeldet worden, wird in der Klagsschrift bemängelt.