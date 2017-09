Merkel will Grenzkontrollen auf unbestimmte Zeit verlängern

Die neuen Kontrollen wurden mit der Flüchtlingskrise 2015 eingeführt - © APA

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will die Kontrollen an den deutschen Grenzen auf unbestimmte Zeit verlängern. Zur Begründung verwies sie in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe auf anhaltende Mängel beim Schutz der EU-Außengrenzen.