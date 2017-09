Merkel wies “Reisewarnung” der Türkei für Deutschland zurück

“Bei uns wird kein Journalist verhaftet, kein Journalist in Untersuchungshaft gesteckt. Bei uns herrscht Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit – und darauf sind wir stolz”, sagte Merkel. Sie verwies auf den in der Türkei inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel, der am heutigen Sonntag Geburtstag hat. “Er sitzt nach unserer Sicht völlig unbegründeterweise im Gefängnis so wie mindestens elf andere Deutsche”, kritisierte Merkel.

Die Regierung in Ankara hatte Landsleuten wegen eines angeblichen Erstarkens anti-türkischer Ressentiments im Bundestags-Wahlkampf am Samstag zur Vorsicht bei Deutschland-Reisen geraten. Die Warnung der türkischen Regierung folgt einer Verschärfung der Reisehinweise des deutschen Auswärtigen Amtes für die Türkei. Seit dem 26. Juli wird Deutschen zu erhöhter Vorsicht bei Türkei-Reisen geraten. Dabei wird auf nicht nachvollziehbare Festnahmen von Deutschen unter dem Vorwurf des Terrorverdachts hingewiesen. Yücel sitzt seit mehr als 200 Tagen in Haft.

(APA/ag.)