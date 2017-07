Merkel und Trump treffen sich schon vor G20-Gipfel

Merkel hat eine Begegnung "ins Auge gefasst" - © APA (AFP)

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel will sich vor Beginn des G20-Gipfels in Hamburg mit US-Präsident Donald Trump treffen. Die Kanzlerin habe eine Begegnung “ins Auge gefasst, höchstwahrscheinlich am Donnerstagabend”, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Die Kanzlerin führe als Gastgeberin im Voraus viele Gespräche. “Das ist also etwas völlig normales”, fügte er hinzu.