Merkel und Stoltenberg heben Berlins NATO-Engagement hervor

“Bei der Lastenteilung geht es nicht nur um Geld”, betonte der NATO-Chef. Es müssten auch “Fähigkeiten” und “Beiträge” zu NATO-Missionen mit in Betracht gezogen werden. Auch Entwicklungshilfe erwähnte Stoltenberg in diesem Zusammenhang.

Stoltenberg würdigte insbesondere Deutschlands militärisches Engagement im Norden Afghanistans und den Einsatz im Rahmen der verstärkten NATO-Truppenpräsenz in Osteuropa. Dort beteiligt sich die Bundeswehr in Litauen mit rund 130 Soldaten an der sogenannten “Enhanced Forward Presence”.

Deutschland halte sich an die im Jahr 2014 in Wales von den NATO-Staaten getroffenen Vereinbarungen, ihre Verteidigungsausgaben binnen eines Jahrzehnts in Richtung zwei Prozent der jeweiligen Wirtschaftsleistung zu erhöhen, sagte Merkel. Angesichts dessen “sehe ich für den 25. Mai keine weiteren Notwendigkeiten von Festlegungen”, fügte die Kanzlerin mit Blick auf das NATO-Treffen der Staats- und Regierungschefs Ende Mai in Brüssel hinzu.

An dem Gipfel nimmt auch US-Präsident Donald Trump teil. Trump dringt darauf, dass die Verbündeten auf das Zwei-Prozent-Ziel hinarbeiten. Dies erreichen neben den USA bisher nur vier der 28 NATO-Staaten. Deutschland steht seit Jahren bei rund 1,2 Prozent.

(APA/ag.)