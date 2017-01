Merkel und Hollande fordern mehr Zusammenhalt in der EU

“Wir rufen alle Institutionen und Mitgliedstaaten … auf, dies auch deutlich zu machen”, forderte Merkel vor einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Francois Hollande in Berlin. “Jeder muss wissen, dass damit Verantwortung und Pflichten verbunden sind. Wir brauchen eine EU, die entschlossen und schnell handelt und das, was wir beschließen, auch einhält.”

“Wir sehen, dass sich die globalen Rahmenbedingungen dramatisch und schnell ändern”, sagte Merkel mit Blick auf die ersten Amtshandlungen des US-Präsidenten, der unter anderem das Freihandelsabkommen TPP aufgekündigt hat, eine Mauer zu Mexiko bauen und diese durch eine 20-prozentige Strafsteuer auf alle Importe aus dem südlichen Nachbarland finanzieren will.

Hollande äußerte sich ähnlich. “Wir sind stärker und solidarischer, wenn wir gemeinsam handeln”, mahnte er. Denn es gebe Herausforderungen etwa durch die neue US-Regierung. Er erwähnte etwa deren protektionistische Tendenzen. Die Europäer müssten sich eng abstimmen, um ihre Werte und Interessen zu verteidigen. Dies strebe man etwa auf dem informellen EU-Gipfel in Malta kommende Woche und dann zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge im März an.

Mit einem Besuch des Anschlagsorts am Berliner Breitscheidplatz wollten Merkel und Hollande auch ein Zeichen der deutsch-französischen Solidarität gegen den Terror setzen. Merkel sagte vor einem Mittagessen mit dem französischen Staatschef: “Wir sehen, dass wir vor dieser islamistischen Terrorgefahr gemeinsam stehen, dass wir diese Gefahr nur gemeinsam bannen können.”

Merkel hatte zuvor bei einer Pressekonferenz mit Hollande gesagt, mit dem Besuch am Anschlagsort wollten sie beide zeigen, “dass wir uns unsere Art zu leben nicht nehmen lassen”. Das Attentat auf den Weihnachtsmarkt habe erneut gezeigt, dass die Anschlagsgefahr nur gemeinsam gebannt werden könne.

Mit dem Termin am Breitscheidplatz, wo der Islamist Anis Amri am 19. Dezember bei einem Lastwagen-Anschlag zwölf Menschen getötet hatte, “wollen wir auch deutlich machen, dass wir uns unsere Art zu leben nicht nehmen lassen”, betonte Merkel. Deutsche und Franzosen seien “auch in dieser Antwort auf den islamistischen Terrorismus miteinander eng verbunden”. Die beiden schwarz gekleideten Politiker legten vor Ort weiße Rosen nieder und hielten eine Weile inne.

Hollande sagte mit Blick auf die Solidarität der Kanzlerin nach den Terroranschlägen von Paris und Nizza: “Wenn Frankreich angegriffen wurde, stand Angela Merkel an meiner Seite.” Die deutsche Regierungschefin “war immer da. Wenn sie physisch nicht da sein konnte, war sie aber moralisch und politisch anwesend, und menschlich vor allem”.

(APA/ag.)