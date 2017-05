Merkel trotz Flüchtlingsdeals frei in Kritik an Türkei

Todesstrafe würde Beitrittsgesprächen die Grundlage entziehen - © APA (AFP)

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich gegen Kritik verteidigt, wegen des Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei erpressbar zu sein. Sie sei “als Bundeskanzlerin völlig frei, das, was wir an bedenklichen Entwicklungen in der Türkei beobachten, auch klar auszusprechen”, sagte Merkel dem “Kölner Stadt-Anzeiger” (Mittwochsausgabe).