Merkel trifft französischen Präsidenten Macron in Paris

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel trifft am Freitag Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron in Paris. Es handelt sich um das erste Gespräch seit dem Durchbruch bei den Sondierungsgesprächen für eine Große Koalition in Deutschland, die sich zu großen Teilen von Macrons EU-Reformprogramm bekannt hat. Anlass des Treffens ist der 55. Jahrestag der Unterzeichnung des Elysee-Freundschaftsvertrags.

Der Jahrestag findet am Montag nächster Woche statt. Der Elysee-Vertrag war 1963 vom damaligen deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle geschlossen worden und begründete die deutsch-französische Freundschaft.