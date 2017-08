Merkel stellt mehr Geld für Flüchtlingskrise in Aussicht

"Am Geld darf diese Arbeit nicht scheitern", sagte Merkel - © APA (dpa)

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat für die Bewältigung der Flüchtlingskrise mehr Geld in Aussicht gestellt. Deutschland könne dem UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) im laufenden Jahr bis zu 50 Millionen Euro zur Verfügung stellen, sagte Merkel am Freitag in Berlin.