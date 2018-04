Merkel soll Flüchtlingsdeal mit Türkei an EU vorbeiverhandelt haben

Wie der "Standard" in seiner Online-Ausgabe berichtet, soll die deutsche Kanzlerin das Flüchtlingsabkommen im Alleingang verhandelt haben.

Streit ums Geld

Der Hintergrund: Merkel räumte beim EU-Rat ein, dass EU-Staaten die Hälfte der nächsten fälligen Zahlungen an die Türkei (es handelt sich um drei Milliarden Euro der EU-Hilfen für Flüchtlinge in der Türkei) übernehmen könnten. Es gibt EU-Mitglieder, so etwa Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweden, Dänemark und Finnland, welche am liebsten alles aus dem EU-Budget zahlen lassen wollen. Gegen diese Pläne soll sich Widerstand in den EU-Gremien regen. Für Unmut sorgt hierbei, dass Merkel den Deal ausgehandelt habe, als die EU eigentlich schon vor der Fixierung eines anderen Deals mit der Türkei gewesen sei. Dieser “Alternativplan” hätte vorgesehen, dass die EU Visabefreiungen unter Auflagen eine Schengen-Visabefreiung bekommen hätte. Man hätte weiters “freundliche Nasenlöcher bei der Eröffnung einiger EU-Kapitel” gemacht und eine Vertiefung der Zollunion in Aussicht gestellt, so der “Standard”.