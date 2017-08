Merkel sagt Libyen vor Flüchtlings-Gipfel weitere Hilfe zu

Merkel will die libysche Küstenwache mit notwendigen Geräten ausstatten - © dpa

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Libyen vor dem Pariser Gipfel zur Flüchtlingskrise am Montag weitere Unterstützung in Aussicht gestellt. Die Kanzlerin sagte der “Welt am Sonntag”, sie wolle die libysche Küstenwache “mit den notwendigen Geräten ausstatten”, damit sie ihre Arbeit tun könne.