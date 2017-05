Merkel plant Treffen mit Erdogan beim NATO-Gipfel

Merkel und Erdogan haben einiges zu besprechen - © APA (AFP)

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel strebt beim NATO-Gipfel am Donnerstag ein Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an. “Das ist der Plan”, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch. Wenn es dazu komme, werde es unter anderem um das Besuchsrecht von Bundestagsabgeordneten bei deutschen Soldaten in Incirlik und um in der Türkei inhaftierte Journalisten gehen.