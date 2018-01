Merkel laut "FAZ" über FP-Einfluss auf Geheimdienste besorgt

Das Berliner Kanzleramt ist laut einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstag) besorgt, die Regierungsbeteiligung der FPÖ und deren Nähe zu Russland könnte die Kooperation westlicher Geheimdienste erschweren. Die Tageszeitung bezog sich dabei auf nicht näher bekannte Kreise. Im Interview mit der "Berliner Zeitung" wies Bundeskanzler Sebastian Kurz diese Bedenken zurück.

Kanzlerin Angela Merkel soll sich Informationen der “FAZ” zufolge beim Besuch durch Kurz in dieser Woche besorgt darüber gezeigt haben, dass die FPÖ mit dem Innen-, Verteidigungs- und dem Außenministerium Schlüsselressorts besetzt, an die im Zuge des Austausches der Dienste sensible Informationen geleitet werden. Von der FPÖ, die die Nähe Russlands suche, könnten Erkenntnisse nach Moskau gelangen, die es den dortigen Nachrichtendiensten ermöglichten, Rückschlüsse auf die Quellen westlicher Dienste zu ziehen, so die Befürchtung.